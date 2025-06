Immobile si avvicina al Bologna? Quel dettaglio potrebbe fare la differenza per la fumata bianca - Calcio News 24

Bologna sogna Immobile: contatti in corso per il bomber azzurro. Qual è la situazione attuale della squadra rossoblu?

Ciro Immobile potrebbe davvero vestire la maglia del Bologna. È questa l’indiscrezione che agita il mercato rossoblù: l’attaccante ex Lazio avrebbe manifestato il proprio gradimento per il progetto felsineo, aprendo concretamente all’ipotesi di trasferirsi sotto le Due Torri. A riportarlo è il quotidiano Stadio, che titola in prima pagina “Ciro d’Italiano”, rilanciando l’idea di un ritorno in Serie A proprio con il Bologna.

Immobile Bologna, la situazione attuale di mercato

I primi segnali sono concreti: l’agente di Immobile ha già avviato i contatti con la dirigenza rossoblù. Anche l’area tecnica, rappresentata da Sartori e Di Vaio, avrebbe espresso parere positivo: entrambi ritengono che Immobile possa rivelarsi una pedina chiave per la crescita del reparto offensivo del Bologna.

Con 207 reti segnate con la maglia della Lazio, Immobile porterebbe in Emilia un bagaglio di esperienza e qualità che potrebbe risultare determinante per lo sviluppo di giovani come Castro e Dallinga. L’idea del Bologna sarebbe quindi quella di puntare su un profilo di comprovata efficacia, rimandando eventualmente l’investimento da 15-20 milioni su un giovane prospetto.

Restano tuttavia da sciogliere alcuni nodi legati alla trattativa. Innanzitutto, il contratto di Immobile con il Besiktas: sarà necessario un dialogo con il club turco per trovare un’intesa. In secondo luogo, l’ingaggio dell’attaccante, che in Turchia percepisce circa 6 milioni di euro l’anno, cifra fuori dai parametri attuali del Bologna.

Ma l’interesse è reale e reciproco. E se le parti riuscissero a trovare un accordo, Immobile al Bologna potrebbe diventare molto più di una suggestione estiva. Staremo a vedere come si evolverà poi la situazione nelle prossime settimane considerando anche quello che è stato il pressing della squadra rossoblu nei confronti dell’ex bomber di Juve, Lazio e Torino Calcio.