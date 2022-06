Immobile, Lazio e Nazionale: l’attaccante pronto per la nuova stagione

L’attaccante della Lazio Immobile ha recuperato dall’infortunio al malleolo, ora nel mirino c’è il ritiro di Auronzo di Cadore

Ciro Immobile è pronto, o quasi. La vacanza rigenerativa in Sardegna con famiglia al seguito, genitori inclusi, gli ha permesso di superare completamente l’infrazione al malleolo che l’aveva fermato nelle ultime due giornate di campionato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 17 biancoceleste sarà dunque pronto per il ritiro di Auronzo e andrà alla caccia del quinto titolo di capocannoniere, un traguardo che gli permetterebbe di eguagliare Nordahl. Anche sul fronte Nazionale i dubbi sembrano essersi dissipati: Immobile tornerà a disposizione di Mancini da settembre (o da marzo 2023 in caso di nuovi esperimenti dopo l’estate). La delusione Mondiale è alle spalle.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24