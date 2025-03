Immobile: «La Lazio merita la Champions, il 5-0 non cambia niente. Baroni mi ha convinto, su Castellanos…»

Le parole di Ciro Immobile, attaccante del Besiktas, sul momento della Lazio dopo la pesante sconfitta a Bologna. I dettagli

Ciro Immobile ha parlato a La Repubblica della stagione della Lazio.

VEDERE LA LAZIO – «La scelgo sempre se devo vedere una squadra in tv, mi diverte. E il 5-0 di Bologna non mi fa cambiare idea. Baroni mi ha dato buone sensazioni nelle due settimane in cui ho lavorato con lui. Meriterebbe la Champions. Per la Lazio, il modello deve essere il Napoli, che è andato in Champions tanti anni di fila anche dopo cessioni importanti: con Tare lo dicevamo sempre».

SI ASPETTAVA CASTELLANOS COSì? – «Sì, perché è forte. Io penso che dia il meglio con una punta accanto. E non mi sorprende l’esplosione di Isaksen: in allenamento si notavano le sue grandi qualità. Ma quando arrivi dall’estero nell’anno sbagliato di una squadra, è difficile emergere: a Dortmund a me successe esattamente così».

STAGIONE AL BESIKTAS – «Sono partito forte, poi un infortunio mi ha frenato. Ho avuto un calo fisico e mentale perché il gol non arrivava: anche in Turchia ci sono le pressioni, i tifosi si aspettano tanto. Da qualche settimana ho ritrovato forma e gol».