Immobile punta l’Europeo: «C’è voglia di far bene, ho buone sensazioni»

Ciro Immobile è intervenuto nel corso degli Stati Generali della Natalità. Le parole dell’attaccante della Lazio

Si è tenuto al Foyer dell’Auditorium della Conciliazione a Roma l’evento Stati Generali della Natalità. Tra gli ospiti, oltre al premier Draghi e a papa Francesco, anche Claudio Lotito e la coppia Ciro Immobile e Jessica. Il centravanti della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Le sue parole: «Che bello essere qui a parlare della mia famiglia, di mia moglie e dei miei tre figli. Sono cresciuto in una famiglia numerosa, quella è la mia cultura. Quarto figlio? Abbiamo ricevuto la benedizione del papa, ma dovete chiedere a Jessica. Fare il genitore non è semplice, quando è nata Michela giocavo in Serie B e non sapevamo come sarebbe andata a finire. Sono spesso lontano da casa, ma il lockdown mi ha permesso di vivere appieno la mia famiglia. Mi piacerebbe accompagnare i miei figli verso i loro sogni, non spingerli come hanno fatto i miei genitori con me. Europeo? C’è voglia di far bene, ho buone sensazioni. Si è creato un grande gruppo, senza la giusta amalgama è difficile far emergere le qualità. Rapporto con Pellegrini? Siamo molto amici, andiamo in vacanza insieme. La sua bambina è nata insieme a Mattia, questo va oltre il calcio».