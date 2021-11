Immobile saluta la Nazionale: la reazione del bomber azzurro

Immobile ha lasciato il ritiro dell’Italia per un problema fisico. L’attaccante ha mostrato tutta la sua amarezza sui social

Tanta voglia di fare bene per zittire tutti i detrattori. Ciro Immobile si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Italia e Svizzera, ma – poche ore dopo aver risposto alle domande dei giornalisti – ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema fisico.

L’attaccante della Lazio, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una story con un’emoji triste su sfondo nero. Il rammarico è tanto come è tanta la sfortuna che ha colpito il giocatore.