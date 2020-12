Ciro Immobile ha vinto il premio “Uomo dell’anno” nei Gazzetta Sports Awards 2020: giusto riconoscimento per l’incredibile annata dell’attaccante

Ciro Immobile ha vinto il premio “Uomo dell’anno” nei Gazzetta Sports Awards 2020. L’attaccante biancoceleste è stato premiato per l’incredibile annata vissuta con la maglia della Lazio: scarpa d’oro e record di marcature (36, insieme ad Higuain) in un singolo campionato.

L’attaccante campano non ha potuto commentare il riconoscimento perchè in ritiro con la Lazio per preparare la sfida di domani contro il Benevento.