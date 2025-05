Inchiesta curve, Zazzaroni: «Che differenza tra Juve e Inter. Ecco cosa penso del patteggiamento»

L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sull’inchiesta curve che ha visto coinvolte Juve ed Inter. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato dell’inchiesta curve con le differenze tra Juve ed Inter.

PAROLE – «Tornando all’inchiesta, ricordo che la Juve, ai tempi di “Alto Piemonte”, collaborò con la giustizia e se lo prese ugualmente in quel posto. Spero che in questa occasione la giustizia sia stata giusta e il patteggiamento accettato dai tesserati solo per evitare fastidiose lungaggini: non dev’essere semplice per un calciatore o un allenatore, avvicinati da milioni di persone e privi di protezione, evitare contatti con personaggi pericolosi».