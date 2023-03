Inchiesta Juve, si va in Cassazione? Spunta una terza possibilità per i bianconeri. Ecco di che cosa si tratta

Secondo quanto riferisce Tuttosport nell’udienza preliminare dell’Inchiesta Prisma, che avrà luogo il prossimo 27 marzo e nella quale il gup Marco Picco deciderà sullo spostamento del processo a Milano o a Roma, si potrebbe finire in Cassazione.

Secondo quanto filtra nei corridoi delle aule, infatti, si potrebbe passare la “patata bollente” alla Corte di Cassazione, in modo tale da evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, che hanno poi obbligato a ricominciare da capo il processo. La Juve attende di conoscere il futuro.