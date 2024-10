Inchiesta Ultras, l’antimafia HA DECISO: acquisirà gli atti! Ecco COSA c’è da sapere e cosa accade

Inchiesta Ultras, l’antimafia ha preso una decisione: acquisirà tutti gli atti! Ecco COSA c’è da sapere e cosa accade ora

La notizia era nell’aria ormai già da diverso tempo, ma oggi arrivano nuove conferme a riguardo: l’Antimafia acquisirà gli atti dell’inchiesta sugli ultrà che ha azzerato i direttivi della Curva di Milan e Inter. Gli atti dell’inchiesta di Milano verranno acquisiti dalla commissione parlamentare per visionare e fare chiarezza sui possibili (il condizionale è per ora obbligatorio) affari illegittimi, così come i presunti patti tra i tifosi che campeggiano le due curve coinvolte.

A tal proposito, come riporta proprio quest’oggi l’agenzia Ansa si legge – nel dispositivo dei pm – la seguente nota: «Ci fu una totale sottovalutazione del fenomeno anche da parte della Commissione comunale antimafia indotta in errore da Fc Inter». Quel che è certo è che ogni ipotesi sull’evoluzione della vicenda, così come del futuro e delle conseguenze per i club, dovrà essere per il momento rimandata. Ci vorranno infatti alcuni giorni per poter godere di maggiore chiarezza sui fatti che in queste ore stanno riempiendo le prime pagine dei social e dei giornali.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24