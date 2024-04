Incidente d’auto Petrucci: le condizioni dell’ex presidente del CONI

Incidente d’auto per Gianni Petrucci, 78 anni, ed ex presidente del CONI: le ultime notizie sulle sue condizioni

Gianni Petrucci, ex presidente del CONI, è rimasto coinvolto in un incidente d’auto. Come riportato da La Repubblica, si trovava in zona zona Colle Pereto e diretto verso Valmontone con la sua Maserati insieme alla moglie, dopo aver perso il controllo dell’auto è finito in una scarpata.

Trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma, le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita: è cosciente e collaborativo con il personale medico. Solo contusioni lievi per la moglie.