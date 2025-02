Incidenti Roma Eintracht, le decisioni del giudice sportivo: punite entrambe le squadre, ecco la sanzione per i giallorossi

Incidenti Roma Eintracht tra tifosi in Europa League: la decisione del giudice sportivo. Ecco le sanzioni ai giallorossi e ai tedeschi

Dopo gli incidenti tra i tifosi dopo Roma Eintracht di Europa League. Il giudice sportivo della UEFA ha deciso di punire entrambi i club.

Alla Roma una multa di 30 mila euro e la chiusura nella prossima partita di Coppa di due settori della curva, il 46 e 47. Per i tedeschi invece la multa è di 20 mila euro e il divieto di vendita dei biglietti ai suoi tifosi in trasferta. Tale divieto é sospeso per un periodo di prova di due anni.