Incredibile in Brasile: due parlamentari si scambiano figurine dei Mondiali durante una seduta – VIDEO

Sembra quasi uno scherzo invece è tutto vero: in Brasile due parlamentari sono stati beccati a scambiarsi delle figurine dei Mondiali 2018

Gli italiani sono soliti a lamentarsi dei comportamenti poco professionali dei politici durante le sedute di Camera e Senato. Tra chi dorme e chi si guarda i video sui propri tablet, ne abbiamo viste di ogni in questi anni. Meglio non stanno oltreoceano, dove, direttamente dal Brasile, arriva una notizia che ha suscitato l’ilarità del web. Due consiglieri parlamentari infatti sono stati colti in flagrante mentre si scambiavano le figurine di Russia2018 durante un’assemblea legislativa.

La deputata Marta Rocha aveva appena preso la parola, ma in aula c’era chi non pensava minimamente ad ascoltarla come i due onorevoli sopracitati intenti ad arricchire la propria collezione di figurine. Il video è stato pubblicato da Marcelo Falcão che poi su Twitter ha aggiunto: «Nel giorno di un’importante votazione, invece di lavorare e meritarsi lo stipendio di 25mila Real (più di 6mila euro) al mese, c’è chi si scambia e incolla le figurine dei Mondiali».