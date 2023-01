Incredibile Felipe Melo: si è allenato insieme al figlio alla Fluminense

Felipe Melo, ex centrocampista dell’Inter e della Juventus e oggi in forza alla Fluminense si è allenato insieme al figlio David

Felipe Melo, ex centrocampista dell’Inter e della Juventus e oggi in forza alla Fluminense si è allenato insieme al figlio David.

David Melo, infatti, è un 18enne sella selezione Under 20 ed è stato recentemente promosso in prima squadra. Queste le parole del papà sul proprio profilo Instagram: «Oggi io e David abbiamo vissuto un’esperienza unica, padre e figlio insieme sul campo. Indimenticabile! Congratulazioni a mio figlio per l’ennesimo traguardo della sua carriera, ed è solo l’inizio».