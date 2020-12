Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato in conferenza stampa del Mondiale per Club del 2022 in Cina: le sue dichiarazioni

«Si disputerà in Cina. Non abbiamo ancora stabilito le date, ma si tratterà della più bella competizione per club del mondo».