Infortunio Leao, il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan: ecco cosa è successo!

Il match tra Torino e Milan è iniziato a ritmi altissimi, con i granata subito avanti grazie al rigore trasformato da Vlasic e al diagonale di Zapata al 17’. I rossoneri avevano riaperto la sfida al 24’, quando Adrien Rabiot ha superato Israel con un potente sinistro da fuori area.

Ma proprio nel momento di maggiore fiducia, è arrivata la notizia peggiore per il Milan. Al 31’, Rafa Leao si è fermato toccandosi l’inguine, costringendo Allegri a un cambio immediato. Il portoghese, chiaramente dolorante, ha lasciato spazio a Samuele Ricci, ex della gara.

L’ingresso del centrocampista ha obbligato il Milan a modificare l’assetto offensivo: Christopher Nkunku si è spostato al centro dell’attacco, mentre Ruben Loftus-Cheek ha avanzato il proprio raggio d’azione per supportare il francese. Ricci, invece, si è sistemato come mezzala destra.

Un imprevisto pesante per i rossoneri, che stavano cercando di completare la rimonta dopo l’avvio travolgente del Torino.