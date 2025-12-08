 Infortunio Leao, il portoghese costretto al cambio in Torino Milan
Connect with us

Milan News

Infortunio Leao, il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan: ecco cosa è successo!

Avatar di Paolo Moramarco

Published

1 minuto ago

on

By

Leao

Infortunio Leao, il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan: ecco cosa è successo!

Il match tra Torino e Milan è iniziato a ritmi altissimi, con i granata subito avanti grazie al rigore trasformato da Vlasic e al diagonale di Zapata al 17’. I rossoneri avevano riaperto la sfida al 24’, quando Adrien Rabiot ha superato Israel con un potente sinistro da fuori area.

Ma proprio nel momento di maggiore fiducia, è arrivata la notizia peggiore per il Milan. Al 31’, Rafa Leao si è fermato toccandosi l’inguine, costringendo Allegri a un cambio immediato. Il portoghese, chiaramente dolorante, ha lasciato spazio a Samuele Ricci, ex della gara.

L’ingresso del centrocampista ha obbligato il Milan a modificare l’assetto offensivo: Christopher Nkunku si è spostato al centro dell’attacco, mentre Ruben Loftus-Cheek ha avanzato il proprio raggio d’azione per supportare il francese. Ricci, invece, si è sistemato come mezzala destra.

Un imprevisto pesante per i rossoneri, che stavano cercando di completare la rimonta dopo l’avvio travolgente del Torino.

Related Topics:

Torino News

Torino Milan LIVE 2-1: Zapata-Vlasic, poi Rabiot accorcia!

Avatar di Redazione

Published

16 minuti ago

on

8 Dicembre 2025

By

Maignan
Continue Reading

Torino News

Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

43 minuti ago

on

8 Dicembre 2025

By

chiffi
Continue Reading