Infortunati Atalanta, Gosens e gli attaccanti: preoccupazione per Gasperini

Gian Piero Gasperini in ansia per le condizioni dei suoi attaccanti e di Gosens: ecco la situazione a Zingonia verso la Fiorentina

Gian Piero Gasperini non vive la stop per le nazionali con entusiasmo: preoccupazione a Zingonia per le condizioni di Gosens e Piccoli. Il laterale tedesco potrebbe rientrare contro l’Islanda e quindi essere a disposizione contro la Fiorentina.

Preoccupa però la situazione in attacco con Piccoli infortunatosi con l’Italia Under 21: come riporta Tuttosport, anche Muriel e Zapata potrebbero saltare la Fiorentina con Gasperini che avrebbe pronta l’alternativa con Ilicic magari da falso nueve.