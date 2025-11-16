Infortunati Como, Fabregas in apprensione per Diao: problema muscolare con la Nazionale! L’attaccante senegalese lascia il ritiro e torna in Italia

Infortunati Como, Fabregas in apprensione per Diao: l’attaccante senegalese è rientrato dal ritiro della Nazionale per un problema fisico

Assane Diao, attaccante del Como, non prenderà parte agli impegni della Nazionale senegalese a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore, che inizialmente aveva risposto alla convocazione per le amichevoli contro Brasile e Kenya, è rientrato in Italia per mettersi a disposizione di Cesc Fabregas. La notizia è stata diramata dalla Federazione senegalese tramite un comunicato, che ha fatto riferimento a una risonanza magnetica effettuata venerdì, rivelando l’infortunio. Il comunicato, tuttavia, ha anche specificato che Diao si è infortunato con il suo club, il Como.

Dalla società lariana è giunta una rassicurazione: non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, forse un semplice affaticamento muscolare. Nonostante ciò, si è preferito non rischiare il giocatore in due partite amichevoli. Questo infortunio arriva in una stagione già complicata per Diao, che lo scorso anno era stato una delle punte di diamante del Como.

In questa stagione, Diao ha avuto una partenza difficile dal punto di vista fisico, saltando le prime sei partite a causa di un infortunio al piede, di tutt’altra natura. Convocato alla settima giornata, è tornato in campo un mese fa contro la Juventus, e ha poi giocato il secondo tempo contro il Parma, partendo titolare nelle tre gare successive contro Verona, Napoli (dove è rimasto in campo per tutta la partita) e Cagliari, dove è stato sostituito all’intervallo. La sostituzione contro il Cagliari era apparsa come una scelta tecnica, dato che il giocatore sembrava sottotono ma non dolorante. Tuttavia, tre partite in dieci giorni dopo un lungo stop potrebbero aver contribuito all’insorgere del problema muscolare.

Al momento, la situazione non desta eccessivo allarme. La Gazzetta dello Sport riferisce che il Como rivaluterà le condizioni del giocatore durante la settimana, e c’è la possibilità che Diao possa essere già disponibile per la prossima partita contro il Torino, in programma nel posticipo di lunedì 24. L’auspicio è che questo nuovo intoppo fisico sia di breve durata e che Diao possa tornare presto a esprimere il suo potenziale in campo