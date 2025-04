Infortunati Juve, aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz. Recupero verso la Roma? Le novità

Infortunati Juve, aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz dopo l’allenamento. Le novità

In campo questa mattina nella settima di Roma-Juve, la squadra di Tudor prepara il big-match dell’Olimpico, fondamentale per la corsa Champions della Juventus.

Come appreso da Juventusnews24.com, anche oggi Cambiaso e Douglas Luiz hanno svolto un lavoro differenziato. Entrambi proseguono il recupero e restano in dubbio per la sfida di domenica sera contro i giallorossi.