Infortunati Juventus: come stanno Chiesa e Bernardeschi

Infortunati Juventus: ecco le condizioni di Chiesa e Bernardeschi verso la sfida al Milan. Cosa filtra dalla Continassa

La Juventus è già proiettata al big match con il Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri punta a recuperare anche i due infortunati che hanno saltato la trasferta di Malmoe, Chiesa e Bernardeschi.

Come riferito di Alessandro Acton, inviato di Sky Sport, le loro condizioni non sono gravi e Chiesa in particolare dovrebbe farcela per domenica. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.