Infortunati Juventus: contusione al polpaccio per Yildiz, Bremer si allena a parte. Ultimissime novità verso il Galatasaray
Infortunati Juventus: contusione al polpaccio per Yildiz, Bremer allenamento personalizzato. Le ultime verso il Galatasaray
La Juventus esce dalla complicata sfida di campionato contro il Como portando con sé non solo le analisi tecnico-tattiche del match, ma anche qualche acciacco fisico. Con il delicato e fondamentale incrocio europeo contro il Galatasaray ormai alle porte, lo staff medico e quello tecnico sono chiamati a monitorare attentamente le condizioni dei propri giocatori chiave per evitare brutte sorprese.
Allarme Yildiz: contusione al polpaccio sinistro
La notizia che tiene maggiormente in apprensione i tifosi della “Vecchia Signora” riguarda lo stato di salute di Kenan Yildiz. Il classe 2005 ha infatti terminato la gara contro i lariani accusando un fastidio.
Come appreso da Juventusnews24, per il turco si tratta di una contusione al polpaccio sinistro, conseguenza diretta dei duri colpi subiti durante il match con il Como. Non si tratta di una lesione, ma di un trauma da impatto che richiede comunque grande cautela: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno per capire se potrà essere recuperato in tempo per la sfida contro i suoi connazionali del Galatasaray.
Lavoro personalizzato per Bremer
Oltre al problema nel reparto avanzato, c’è da registrare una gestione differenziata anche in difesa. Gleison Bremer non ha preso parte alla seduta con il resto del gruppo, limitandosi a un allenamento a parte dopo i fastidi muscolari derivanti dall’andata col Galatasaray.
Domani riposo, poi il mirino sul Galatasaray
Per ricaricare le batterie fisiche e mentali, Luciano Spalletti ha concesso alla squadra una giornata di riposo totale per la giornata di domani. Dopodiché, i cancelli della Continassa si riapriranno per preparare esclusivamente la decisiva notte europea contro la formazione di Istanbul, sperando di poter contare sull’intera rosa a disposizione.