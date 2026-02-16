Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Napoli News

Infortunati Napoli, Conte in ansia per Rrahmani e McTominay: il punto

Published

4 ore ago

on

By

Rrahmani

Infortunati Napoli, Conte in ansia per Rrahmani e McTominay: il punto sull’infermeria dei partenopei. C’è un rientro!

L’infermeria del Napoli continua a tenere con il fiato sospeso Antonio Conte in vista del delicato incrocio Champions contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione clinica in casa dei Partenopei è in continua evoluzione dopo le fatiche recenti. La buona notizia arriva senza dubbio da Billy Gilmour: il regista scozzese, subentrato per 15 minuti nell’ultima uscita, ha fornito risposte fisiche rassicuranti e si candida per una convocazione certa, se non addirittura per un impiego significativo, nella difficile trasferta di Bergamo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tuttavia, la retroguardia degli Azzurri deve fare i conti con un nuovo campanello d’allarme. Amir Rrahmani, pilastro della difesa e capitano del Kosovo, ha accusato una dolenzia muscolare che ne mette a forte rischio la presenza contro la Dea. A compensare l’eventuale assenza ci sarà il rientro dalla squalifica di Juan Jesus, esperto centrale brasiliano pronto a tappare la falla. Resta poi aperto il capitolo Scott McTominay: per il centrocampista offensivo vige un cauto ottimismo. La settimana “vuota”, libera da impegni infrasettimanali, potrebbe rivelarsi decisiva per permettergli di smaltire i guai fisici e tornare a disposizione per la sfida al Gewiss Stadium, evitando rischi che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×