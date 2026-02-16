Infortunati Napoli, Conte in ansia per Rrahmani e McTominay: il punto sull’infermeria dei partenopei. C’è un rientro!

L’infermeria del Napoli continua a tenere con il fiato sospeso Antonio Conte in vista del delicato incrocio Champions contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione clinica in casa dei Partenopei è in continua evoluzione dopo le fatiche recenti. La buona notizia arriva senza dubbio da Billy Gilmour: il regista scozzese, subentrato per 15 minuti nell’ultima uscita, ha fornito risposte fisiche rassicuranti e si candida per una convocazione certa, se non addirittura per un impiego significativo, nella difficile trasferta di Bergamo.

Tuttavia, la retroguardia degli Azzurri deve fare i conti con un nuovo campanello d’allarme. Amir Rrahmani, pilastro della difesa e capitano del Kosovo, ha accusato una dolenzia muscolare che ne mette a forte rischio la presenza contro la Dea. A compensare l’eventuale assenza ci sarà il rientro dalla squalifica di Juan Jesus, esperto centrale brasiliano pronto a tappare la falla. Resta poi aperto il capitolo Scott McTominay: per il centrocampista offensivo vige un cauto ottimismo. La settimana “vuota”, libera da impegni infrasettimanali, potrebbe rivelarsi decisiva per permettergli di smaltire i guai fisici e tornare a disposizione per la sfida al Gewiss Stadium, evitando rischi che potrebbero compromettere il finale di stagione.