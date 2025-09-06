Infortuni Bologna, brutto ko per Sulemana. Ecco i tempi di recupero del centrocampista - Calcio News 24

Infortuni Bologna: tegola Sulemana, lesione al ginocchio dopo l’arrivo in extremis

Il tema degli infortuni in casa Bologna torna purtroppo protagonista, e stavolta riguarda uno degli ultimi arrivi del calciomercato estivo: Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese, classe 2002 ed ex Atalanta, è stato acquistato sul filo di lana nell’ultimo giorno di mercato per dare ulteriore profondità al centrocampo rossoblù. Tuttavia, il suo debutto dovrà attendere: Sulemana ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese.

Il giovane centrocampista si è fermato durante il ritiro con la Nazionale del Ghana, poco prima della gara di qualificazione ai Mondiali contro il Ciad. I primi esami indicano una probabile lesione del legamento collaterale del ginocchio, un infortunio che potrebbe comportare uno stop tra i 30 e i 40 giorni. Un colpo duro sia per il giocatore che per il Bologna, che contava su di lui per allungare le rotazioni a centrocampo.

Sulemana farà rientro nei prossimi giorni a Bologna, dove sarà sottoposto a ulteriori controlli specialistici presso l’Isokinetic, il centro di riferimento per gli infortuni del Bologna. Saranno proprio questi nuovi accertamenti a confermare o meno la diagnosi iniziale e a definire il percorso di riabilitazione.

Se la lesione verrà confermata, i tifosi rossoblù dovranno aspettare almeno fino a metà ottobre per vedere in campo il giovane ghanese con la nuova maglia. Una notizia che non fa piacere a Thiago Motta, sempre molto attento alla condizione fisica dei suoi giocatori, soprattutto in un periodo fitto di impegni tra campionato e Coppa Italia.

Questo nuovo episodio alimenta le preoccupazioni legate agli infortuni del Bologna, che nelle ultime stagioni ha dovuto spesso fare i conti con stop muscolari o articolari in momenti chiave della stagione. L’arrivo di Sulemana doveva rappresentare una boccata d’ossigeno per il reparto di mezzo, ma l’impatto del giocatore con la realtà felsinea è stato subito frenato dalla sfortuna.

L’augurio è che si tratti solo di un problema temporaneo e che Sulemana possa tornare presto a disposizione. Intanto, il Bologna dovrà fare affidamento sulle alternative già presenti in rosa, sperando che la lista degli infortuni a Bologna non si allunghi ulteriormente nelle prossime settimane.