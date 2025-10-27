Infortuni Bologna, Odgaard e quell'altro jolly ci saranno per la sfida di mercoledì. Spunta una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Infortuni Bologna: Odgaard e Immobile in dubbio per la sfida di mercoledì. La situazione

I problemi fisici continuano a preoccupare l’allenatore in vista delle prossime gare, con particolare attenzione agli infortuni Bologna. Jens Odgaard e Ciro Immobile rischiano infatti di non essere disponibili per la partita di mercoledì sera. Entrambi i giocatori, infatti, stanno ancora seguendo programmi di recupero personalizzati a causa di problemi fisici che ne limitano la piena disponibilità.

Ciro Immobile, attaccante di grande esperienza, procede gradualmente dopo il grave infortunio rimediato a Roma. L’obiettivo dell’attaccante è tornare a disposizione tra le gare contro Parma e Napoli, ma al momento la sua presenza mercoledì resta incerta. Odgaard, invece, ha subito una botta al ginocchio durante la trasferta di Bucarest e continua a destare preoccupazioni. Anche lui oggi ha svolto un allenamento in seduta differenziata, così come Immobile, seguendo un programma specifico per favorire il recupero e ridurre i rischi di aggravamento del problema.

Il tecnico Vincenzo Italiano, consapevole dell’importanza di avere la squadra al completo, punta comunque a essere presente mercoledì sera, anche se, in caso di necessità, potrebbe limitarsi a essere negli spogliatoi senza sedersi in panchina. La situazione relativa agli infortuni Bologna resta quindi monitorata con grande attenzione dallo staff medico e tecnico, che valuterà giorno per giorno l’evoluzione delle condizioni fisiche dei giocatori.

Dopo la partita contro la Fiorentina, i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti al centro tecnico Niccolò Galli. La seduta odierna ha visto lavoro di scarico per i giocatori più impiegati al Franchi, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche. Jens Odgaard e Ciro Immobile hanno continuato il loro percorso differenziato, confermando come gli infortuni Bologna rimangano un tema centrale per lo staff medico. Domani, vigilia della partita, è prevista la seduta di rifinitura alle 11, momento in cui si capirà meglio la disponibilità dei giocatori e si potranno valutare eventuali scelte dell’ultimo minuto.

In sintesi, gli infortuni Bologna continuano a influenzare la preparazione della squadra, con Odgaard e Immobile al centro delle preoccupazioni dello staff tecnico. Il recupero dei due attaccanti sarà fondamentale per la gestione delle prossime partite e per cercare di mantenere alta la competitività della formazione. Lo staff medico seguirà attentamente l’evoluzione dei giocatori, con l’obiettivo di ridurre i rischi e massimizzare le possibilità di avere una rosa completa a disposizione di Italiano.

