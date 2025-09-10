Infortuni Cagliari, problemi per Luvumbo. Cosa è successo all'attaccante rossoblu? - Calcio News 24

Infortuni Cagliari: la squadra si prepara al Parma tra defaticanti e recuperi difficili

Il Cagliari continua la preparazione in vista della prossima partita contro il Parma, in programma sabato 13 settembre alle ore 15 all’Unipol Domus. La squadra si è allenata oggi al CRAI Sport Center di Assemini, come riportato dal sito ufficiale rossoblù, con una seduta che ha previsto un lavoro iniziale di attivazione atletica, seguito da giochi di posizione e una partita a metà campo per mettere in pratica quanto allenato.

Sul fronte degli infortuni, la situazione del Cagliari desta qualche preoccupazione. Gabriele Zappa sta proseguendo con un programma personalizzato per smaltire una contusione alla coscia sinistra che lo tiene ancora ai margini del gruppo. La sua condizione sarà monitorata con attenzione nei prossimi giorni, nella speranza di recuperare in vista delle gare future.

Rientrati invece dagli impegni con le rispettive nazionali Riyad Idrissi e Marco Palestra, i due giocatori hanno svolto un lavoro defaticante per recuperare dalle fatiche accumulate. Anche Zito Luvumbo è tornato a disposizione dopo l’infortunio subito con la nazionale angolana, ma purtroppo la situazione del giovane attaccante rimane delicata. Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto hanno infatti evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia destra. Questo infortunio potrebbe tenerlo fuori dai giochi per un periodo da definire, con la speranza che il recupero proceda senza complicazioni.

La gestione degli infortuni è quindi un tema centrale nella preparazione del Cagliari, che dovrà fare i conti con alcune assenze e limitazioni nella rosa. Lo staff medico e tecnico sta lavorando per garantire il miglior recupero possibile ai giocatori infortunati, cercando di mantenere competitiva la squadra in vista delle prossime partite.

Domani, giovedì 11 settembre, è in programma una nuova sessione di allenamento mattutina, durante la quale si avranno probabilmente aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori infortunati. La speranza per il Cagliari è di poter recuperare presto alcuni elementi chiave per affrontare al meglio il campionato.

In conclusione, gli infortuni Cagliari rappresentano al momento una sfida importante, ma la squadra si impegna quotidianamente per superare queste difficoltà e mantenere alta la concentrazione in vista delle sfide imminenti.