Infortuni Dybala e Morata: gli aggiornamenti verso Juve Roma

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata in vista della sfida di domenica Juventus-Roma

Ancora allenamento personalizzato per Paulo Dybala e Alvaro Morata in vista della partita tra Juventus e Roma. Niente ritorno in gruppo dunque per i due attaccanti bianconeri.

Massimiliano Allegri sperava di avere a disposizione almeno l’argentino in vista del match contro la Roma, ma con tutta probabilità si siederà soltanto in panchina, econdo quanto riportato da Sky Sport.