Marchisio: «Bisogna avere coraggio, anche a parlare di razzismo. Su piazza San Carlo...»

Marchisio al Salone del Libro: le parole dell’ex centrocampista della Juve, che ha trattato vari argomenti a sfondo bianconero

(inviato al Salone del Libro di Torino) – L’ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, è intervenuto dalle 18.00 durante il Salone del Libro di Torino. Le sue dichiarazioni.

SOCIAL – «Ho perso una finale di Champions e sappiamo tutti cos’è successo in Piazza San Carlo. Eppure i commenti sono stati ‘Dovevi vincere’. Si, ho ancora il fegato marcio per non aver vinto, ma il primo pensiero è andato alla mia città. Bisogna avere coraggio, coraggio anche a parlare di razzismo».

SENTIRE GLI ULULATI ALLO STADIO – «I casi ci sono. Ricordo i buu quando veniva Weah a Torino. A volte si pecca di silenzio. All’Europeo alcuni decidevano di inginocchiarsi altri no, ma era la risposta dopo. Alcuni decideva di farlo solo se gli avversari lo facevano. O ci credi o non ci credi, non puoi dire io lo rispetto».