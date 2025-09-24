Infortuni Genoa, buone notizie in vista della Coppa Italia. Chi recupera Vieira? - Calcio News 24

Infortuni Genoa: buone notizie in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli

Il Genoa si prepara al prossimo impegno in Coppa Italia, dove affronterà l’Empoli in una sfida decisiva per accedere agli ottavi di finale. La partita, in programma al “Ferraris”, sarà il primo di due appuntamenti consecutivi davanti al pubblico di casa: lunedì, infatti, arriverà anche la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta nel derby capitolino contro la Roma. Ma prima c’è da pensare alla Coppa, e soprattutto alla situazione legata agli infortuni del Genoa, che negli ultimi giorni ha fatto registrare aggiornamenti importanti.

Tra le notizie più incoraggianti c’è sicuramente il ritorno in gruppo di Leo Østigård. Il difensore norvegese, vittima di un duro scontro con Castro durante l’ultima gara, si era visto costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo, nonostante avesse inizialmente cercato di proseguire la partita. Ora, però, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo al centro sportivo “Signorini”, segnale chiaro che l’infortunio è alle spalle. La sua presenza nella lista dei convocati per la gara contro l’Empoli, in programma domani alle 18.30, sembra ormai certa.

Sempre in tema di infortuni Genoa, arrivano segnali positivi anche da Maxwel Cornet, uno degli ultimi innesti della sessione estiva di mercato. L’esterno ivoriano sta migliorando la propria condizione fisica dopo un periodo di stop e, nella giornata di ieri, ha svolto parte dell’allenamento con il pallone, iniziando a lavorare con i compagni. Sebbene non sia ancora al top, il suo rientro sembra avvicinarsi e potrebbe rappresentare un’importante alternativa per Gilardino nelle prossime settimane.

In generale, la situazione legata agli infortuni del Genoa appare in miglioramento, una notizia che fa sorridere lo staff tecnico proprio in un momento cruciale della stagione. La rosa torna gradualmente a disposizione, permettendo una gestione più ampia delle risorse sia per la Coppa Italia sia per il campionato, dove il Grifone è chiamato a dare continuità alle buone prestazioni mostrate finora.

In attesa della sfida con l’Empoli, i riflettori restano puntati non solo sull’aspetto tattico, ma anche sull’infermeria: con una rosa più vicina alla completa disponibilità, il Genoa potrà affrontare i prossimi impegni con maggiore fiducia e profondità.