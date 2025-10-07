Infortuni Inter, quali sono le condizioni attuali di Thuram? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Infortuni Inter: Thuram in terapie, la rosa decimata torna ad allenarsi. La situazione

Dopo due giorni di riposo concessi ai giocatori, è ripresa oggi l’attività dell’Inter di Cristian Chivu presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Ma il gruppo nerazzurro è ridotto all’osso: ben 13 calciatori sono in giro per il mondo con le proprie nazionali in occasione della pausa di ottobre.

Nel corso della seduta odierna, tutto l’interesse dello staff si è concentrato su Marcus Thuram, il cui infortunio continua a condizionare la preparazione dell’Inter. Il francese non si è aggregato al gruppo, essendo impegnato in sedute di terapie individuali. Lo ha confermato il giornalista Simone Togna, che ha spiegato come lo staff tecnico stia procedendo con cautela, valutando giorno dopo giorno i progressi fisici dell’attaccante. «Tutti gli altri sono in gruppo, tranne Thuram, che ha fatto terapie. Settimana prossima, dopo i lavori di questi giorni, si avranno tempistiche più precise sul suo rientro», ha dichiarato Togna su X.

Questo tipo di gestione è tipica quando si tratta di infortuni Inter in fase di guarigione. Nonostante la pressante necessità di tornare a pieno regime, Chivu e i suoi collaboratori preferiscono non forzare i tempi per evitare ricadute o peggioramenti. In un periodo in cui ogni partita conta, però, il recupero di Thuram è atteso con grande ansia dal club e dai tifosi.

L’assenza dell’attaccante pesa soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato, dove l’Inter dovrà affrontare avversari di spessore come Roma e Napoli. Avere Thuram a disposizione significherebbe poter contare su una freccia in più in attacco, fondamentale per dare imprevedibilità e peso offensivo alla squadra.

Nel frattempo, Chivu deve gestire un gruppo che ha risorse limitate proprio per effetto dei numerosi infortuni Inter e delle convocazioni internazionali. Le alternative offensive dovranno fare gli straordinari, e anche i panchinari chiamati a dare il loro contributo. Ma il recupero di Thuram potrebbe risultare decisivo per restituire al tecnico una rosa più completa e più pronta ad affrontare le sfide di alta classifica.

In conclusione, la ripresa degli allenamenti dell’Inter è segnata dall’attenzione dedicata ai problemi fisici e alle strategie di recupero. Tra questi, l’infortunio Inter più sentito è decisamente quello che coinvolge Thuram: da una parte serve cautela, dall’altra serve il suo ritorno al più presto per sostenere il reparto offensivo in un momento cruciale della stagione.