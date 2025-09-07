Infortuni Italia Under 21, prima chiamata per quel giocatore. Baldini ha deciso questo! - Calcio News 24

Infortuni Italia: cambi tra i convocati dell’Under 21, prima chiamata per Martinelli

Il tema degli infortuni Italia continua a influenzare le scelte dei commissari tecnici anche a livello giovanile. In vista della prossima partita della Nazionale Under 21, allenata da Silvio Baldini, si registra un nuovo cambio tra i convocati. Gli Azzurrini affronteranno i pari età della Macedonia del Nord tra due giorni, ma la preparazione alla sfida è stata modificata da un’improvvisa variazione tra i pali.

Diego Mascardi, portiere di proprietà dello Spezia, ha infatti lasciato il ritiro azzurro a causa di motivazioni personali. Sebbene non si tratti di un infortunio vero e proprio, l’assenza di Mascardi si inserisce in un periodo particolarmente delicato per la Nazionale Under 21, già colpita da diversi problemi fisici in rosa. Gli infortuni nell’Italia giovanile stanno diventando una costante che condiziona sia la preparazione che la stabilità del gruppo.

Per sopperire alla partenza di Mascardi, il CT Baldini ha convocato Tommaso Martinelli, giovane promessa classe 2006 della Fiorentina, che ricopre il ruolo di dodicesimo portiere nella rosa viola. Per Martinelli si tratta della prima chiamata assoluta con l’Under 21, un’occasione importante e al tempo stesso impegnativa, considerata la giovane età e il valore della competizione.

La chiamata di Martinelli conferma anche una tendenza sempre più diffusa nel calcio italiano: quella di dover anticipare i tempi e accelerare la crescita dei talenti più giovani, spesso a causa degli infortuni che decimano le rose delle rappresentative. L’Italia Under 21, come anche la Nazionale maggiore, si trova costretta a rivedere frequentemente i propri piani, facendo affidamento su risorse molto giovani per sopperire alle emergenze.

Gli infortuni in Italia, sia a livello giovanile che senior, rappresentano un tema critico che solleva interrogativi sulla gestione dei carichi di lavoro, sui calendari sovraccarichi e sulla preparazione atletica dei calciatori. La speranza è che questi nuovi innesti, seppur imprevisti, possano portare entusiasmo e qualità al gruppo.

Con la sfida contro la Macedonia del Nord ormai alle porte, l’Italia Under 21 si prepara a scendere in campo con un volto nuovo tra i pali. Martinelli, alla sua prima esperienza, avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore, mentre la squadra dovrà ancora una volta fare i conti con le conseguenze di un periodo ricco di defezioni.