Infortuni Juve, aggiornamenti importanti per quanto concerne tre titolarissimi. Ci saranno contro il Bologna? - Calcio News 24

Infortuni Juve, novità importanti dalla Continassa per quanto concerne Conceicao, Vlahovic e Koopmeiners. L’indiscrezione bianconera

Novità molto importanti in casa Juve in vista della gara contro il Bologna: fondamentale per i sabaudi per quanto concerne il discorso UEFA Champions League, non senza qualche informazione sui giocatori infortunati.

Secondo quanto raccolto da Juventusnews24, Francisco Conceicao ha lavorato in palestra sulla forza, Vlahovic è parzialmente in gruppo, mentre Koopmeiners sempre sessione differenziata e con poche possibilità di esserci allo stadio Renato Dall’Ara.