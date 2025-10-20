Infortuni Juve, doppio recupero per la squadra di Tudor. Chi ci sarà contro il Real Madrid? - Calcio News 24

Infortuni Juve: doppio recupero prezioso per Tudor in vista del Real Madrid

In casa Juventus, le ultime settimane sono state segnate da difficoltà evidenti, culminate nella deludente sconfitta sul campo del Como. In un contesto segnato da frustrazione e critiche, arrivano finalmente segnali positivi sul fronte infortuni Juve, una delle principali cause delle recenti prestazioni altalenanti della squadra.

Il tecnico Igor Tudor, chiamato a gestire un momento complesso, può finalmente sorridere: due recuperi fondamentali danno nuova linfa alla rosa bianconera. Come riportato da Juventusnews24, Fabio Miretti ed Edon Zhegrova sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo, completando l’intera seduta senza accusare problemi fisici. Una notizia che rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno, soprattutto in vista del prossimo, delicatissimo impegno contro il Real Madrid in Champions League.

Gli infortuni Juve hanno condizionato pesantemente l’inizio di stagione, privando Tudor di alternative importanti. L’assenza di Zhegrova, fermato da un fastidioso risentimento al pube, ha limitato la creatività e l’imprevedibilità del reparto offensivo. Il suo ritorno rappresenta un’opzione preziosa per spezzare l’equilibrio nelle difese avversarie, soprattutto contro un avversario di caratura internazionale come il Real.

Ancora più significativo è il recupero di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista bianconero era fermo da inizio stagione a causa di un infortunio muscolare che ne aveva compromesso l’inserimento negli schemi tattici di Tudor. Ora, finalmente abile e arruolato, potrà dare il suo contributo in un momento in cui servono energie fresche e idee nuove in mezzo al campo.

Il tema degli infortuni Juve resta comunque centrale nella gestione tecnica della squadra. La stagione è lunga e gli impegni si fanno sempre più ravvicinati: per questo motivo, recuperare elementi chiave della rosa può fare la differenza non solo sul piano tattico, ma anche su quello mentale. Vedere volti noti tornare in gruppo è un segnale positivo che può aumentare la fiducia generale.

Ora la palla passa a Tudor, che dovrà valutare se inserire subito Miretti e Zhegrova nell’undici titolare o dosarne l’impiego. Una cosa è certa: con il Real Madrid alle porte, la Juventus ha bisogno di tutte le sue risorse. E con due infortuni Juve ormai alle spalle, l’ottimismo può cominciare a farsi largo.

