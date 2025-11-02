Infortuni Lazio, brutte notizie per Sarri: nessun recupero prima della sosta. Quei due giocatori hanno messo nel mirino la partita contro il Lecce

Infortuni Lazio: Sarri spera nella sosta per recuperare i suoi uomini. Il tecnico biancoceleste deve aspettare il 23 novembre per avere dei rientri.

Cagliari, Inter e poi la sosta. Maurizio Sarri continua a fare i conti con una situazione complicata sul fronte infortuni Lazio, ma guarda con fiducia alla pausa di due settimane dedicata alle nazionali. Il tecnico biancoceleste stringe i denti e spera che questo periodo possa finalmente segnare la fine dell’emergenza, consentendogli di recuperare elementi fondamentali in vista della ripresa del campionato.

Dopo la sosta, il 23 novembre, la Lazio tornerà in campo all’Olimpico contro il Lecce. L’obiettivo di Sarri è chiaro: avere più alternative e, soprattutto, poter contare di nuovo su Valentin Castellanos, uno dei giocatori più attesi nel rientro dagli infortuni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il “Taty” è il più vicino al recupero completo. L’attaccante argentino ha quasi smaltito la lesione al retto femorale che lo tiene fermo dal match contro l’Atalanta e potrebbe tornare a disposizione subito dopo la sosta. Il suo ritorno darebbe nuova linfa all’attacco biancoceleste, apparso spesso privo di incisività nelle ultime settimane.

Tra le buone notizie sul fronte infortuni Lazio, c’è anche quella riguardante Nuno Tavares. Il terzino sinistro, alle prese con una lesione al soleo sinistro, sta approfittando della pausa per completare il recupero. Anche lui dovrebbe essere pronto per la sfida contro il Lecce, regalando a Sarri un’opzione importante sulla fascia.

Diverso, invece, il discorso per gli altri acciaccati. Cancellieri dovrà attendere ancora: il giovane esterno offensivo ha bisogno di più tempo per ristabilirsi completamente e il suo rientro è previsto non prima di dicembre.

Sul fronte di Nicolò Rovella, la situazione è più delicata. Il centrocampista ex Monza sta seguendo una terapia conservativa per superare la pubalgia, un problema che lo tormenta da settimane. Il giocatore vorrebbe rientrare già contro l’Inter, ma lo staff medico biancoceleste non intende forzare i tempi. È probabile, dunque, che anche lui torni in campo solo dopo la sosta, nella gara interna contro il Lecce.

In conclusione, la pausa per le nazionali rappresenta un momento cruciale per risolvere gli infortuni della Lazio. Sarri spera di ritrovare un gruppo più completo e competitivo, pronto a ripartire con energie rinnovate nella seconda parte di stagione.