Infortuni Parma, rottura del crociato per quel giocatore. Una sfortuna incredibile - Calcio News 24

Infortuni Parma, tegola Frigan: rottura del crociato dopo appena 4 giorni

Brutta notizia in casa Parma, dove gli infortuni continuano a rappresentare una seria minaccia alla preparazione della squadra in vista dell’imminente inizio della Serie A. L’ultimo episodio ha dell’incredibile: Matija Frigan, nuovo acquisto dei gialloblù, ha subito un grave infortunio durante una sessione di allenamento, appena quattro giorni dopo il suo arrivo al club.

Il comunicato ufficiale del Parma ha confermato le peggiori paure: per l’attaccante croato si tratta di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’incidente è avvenuto al Mutti Training Center di Collecchio, durante una seduta mattutina. Dopo il trauma, Frigan ha immediatamente sospeso l’attività e si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato la gravità dell’infortunio.

Ecco quanto riportato dalla società:

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra, lo staff tecnico e tutto il Parma Calcio augurano a Matija di tornare più forte di prima in campo! Forza Matija, siamo con te!”

Il grave infortunio complica notevolmente i piani del tecnico Pepa Cuesta e del direttore sportivo Giovanni Cherubini, che ora dovranno valutare un nuovo innesto offensivo per compensare l’assenza di Frigan. Il calendario non aiuta: il campionato è ormai alle porte e la finestra estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente il 1° settembre. Con il tempo che stringe, il Parma dovrà muoversi rapidamente per individuare un’alternativa valida.

L’ennesimo caso che alimenta il capitolo “infortuni Parma”, una tematica ricorrente e preoccupante per i tifosi crociati. Non è la prima volta, infatti, che la squadra viene colpita da gravi infortuni in momenti chiave della stagione, e la situazione attuale accende inevitabilmente i riflettori anche sulla preparazione atletica.

Frigan, che solo pochi giorni fa si era detto entusiasta della nuova avventura in Serie A e desideroso di dimostrare il suo valore, dovrà ora affrontare un lungo percorso di recupero. Il club, nel frattempo, dovrà trovare soluzioni concrete per affrontare l’inizio della stagione senza una delle pedine su cui contava maggiormente.