Infortuni Sassuolo, quali sono ad oggi le condizioni di Thorstvedt? Spunta una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Infortuni Sassuolo: Thorstvedt verso il rientro, pronto anche il rinnovo

Nel panorama degli infortuni del Sassuolo, finalmente arrivano buone notizie: Kristian Thorstvedt è vicino al rientro dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre sette mesi. Il centrocampista norvegese, out dallo scorso gennaio a causa di un fastidioso problema al tallone che ha richiesto un intervento chirurgico, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Il suo rientro, previsto per settembre, rappresenta una notizia importante per il tecnico Fabio Grosso, che potrà presto contare su una pedina chiave a centrocampo. Il piano del club è quello di un reinserimento graduale, per evitare ricadute e consentire al classe ’99 di recuperare completamente la condizione atletica dopo la lunga inattività.

Gli infortuni del Sassuolo, infatti, hanno condizionato l’inizio di stagione: le sconfitte contro Napoli e Cremonese hanno evidenziato lacune sia in fase di costruzione che di contenimento. Il ritorno di Thorstvedt può essere determinante per cambiare marcia e dare equilibrio alla mediana neroverde.

Parallelamente, la dirigenza sta lavorando anche sul fronte contrattuale. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il club emiliano è vicino a un accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista norvegese, attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo è estendere la durata fino al 2029, con un’opzione per un’ulteriore stagione. L’intesa economica tra le parti è quasi raggiunta, e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Dopo il rinnovo di Domenico Berardi, questo nuovo accordo rappresenterebbe un altro tassello importante nel progetto a lungo termine del Sassuolo. Il club, nonostante i problemi legati agli infortuni, vuole costruire una rosa stabile e competitiva per il futuro, puntando su giovani talenti già inseriti nel sistema di gioco.

In conclusione, tra gli infortuni del Sassuolo, quello di Thorstvedt è stato uno dei più pesanti, ma il suo rientro imminente porta ottimismo. Con il norvegese di nuovo disponibile e vicino al rinnovo, Fabio Grosso potrà contare su una risorsa fondamentale per dare continuità e qualità al centrocampo. Settembre potrebbe davvero segnare un nuovo inizio per la stagione neroverde.