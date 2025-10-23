Infortuni Sassuolo, quel giocatore proverà a recuperare in vista del match - Calcio News 24

Infortuni Sassuolo: Muharemovic prova il recupero per la Roma, ancora fuori Paz e Pieragnolo

Il Sassuolo si prepara ad affrontare la Roma con alcune assenze importanti. Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, ha confermato in conferenza stampa che Tarik Muharemovic non sarà disponibile per la trasferta contro il Lecce, insieme a Yeferson Paz e Edoardo Pieragnolo. Inoltre, Daniel Boloca è alle prese con un vecchio problema fisico, e i tempi di recupero sono ancora da definire. Nonostante le difficoltà, Grosso ha sottolineato che la squadra ha lavorato bene con i giocatori disponibili e si concentra sulla sfida difficile contro una squadra che ha trovato entusiasmo e risultati.

Muharemovic: recupero in vista della Roma

Tarik Muharemovic sta cercando di recuperare in tempo per la partita contro la Roma. Il difensore ha subito un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo, ma le sue condizioni stanno migliorando. Se il recupero proseguirà senza intoppi, potrebbe essere disponibile per la sfida contro i giallorossi, prevista per la prossima giornata di campionato.

Paz: lesione muscolare al polpaccio

Yeferson Paz è alle prese con una lesione muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare diverse partite. I tempi di recupero sono stimati in circa due settimane, e il difensore colombiano dovrebbe tornare a disposizione verso la fine del mese.

Pieragnolo: lungo stop per infortunio al crociato

Edoardo Pieragnolo ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore durante un allenamento, che lo terrà fuori per un periodo prolungato. L’intervento chirurgico è stato effettuato con successo, e il difensore inizierà il percorso di riabilitazione. Si prevede un ritorno in campo tra sei mesi, quindi la sua stagione è praticamente compromessa.

Boloca: problema fisico da valutare

Daniel Boloca ha accusato un vecchio problema fisico che lo ha costretto a fermarsi. I medici stanno monitorando la situazione e cercando di capire la natura dell’infortunio. I tempi di recupero sono ancora da definire, ma il centrocampista è in fase di valutazione.

