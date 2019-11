Infortuni Torino, quattro recuperi verso il Genoa: la situazione

Infortuni Torino, quattro giocatori sulla via del recupero verso la delicata trasferta di sabato col Genoa: la situazione

Infermeria affollata come non mai per il Torino, chiamato sabato contro il Genoa a riscattare la severa sconfitta incassata per mano dell’Inter. Per l’appuntamento col Grifone, però, Mazzarri dovrebbe recuperare forse anche quattro dei suoi uomini.

Nella giornata di ieri, infatti, al Filadelfia ha ripreso ad allenarsi in gruppo Bonifazi, insieme a Bremer che era uscito zoppicante dal match con i nerazzurri. Laxalt e Millico, inoltre, hanno svolto una seduta personalizzata che dovrebbe portarli a rientrare in squadra in questi giorni. Al pari di Belotti, che ieri si è dedicato alle terapie del caso. Tempi più lunghi per Lyanco, che per tre settimane dovrà portare un tutore ortopedico, e per Iago Falque, alle prese con un lavoro atletico recuperare dall’ultimo infortunio.