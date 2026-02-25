Connect with us
Como News

Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami

Published

1 giorno ago

on

By

Addai Como Sassuolo

Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami e il comunicato del club

Arrivano pessime notizie per Addai. Durante l’allenamento odierno ha riportato una severa lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. La società ha confermato ufficialmente la diagnosi in seguito ai consueti accertamenti medici.

Nelle prossime ore avverrà l’operazione chirurgica. Una grave tegola per Cesc Fabregas, che perde definitivamente il giocatore per gli ultimi mesi di campionato. La sua stagione è di fatto già terminata.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL COMUNICATO – «La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico».

