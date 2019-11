Infortunio Andre Gomes: giocatore dell’Everton ko, Son in lacrime – FOTO

Momenti di paura al Goodison Park di Liverpool, teatro della sfida tra Everton e Tottenham: al 79′ Andre Gomes finisce ko dopo un contrasto con Son. Dopo il contatto, Gomes cade scontrandosi con Aurier, ma la gamba destra rimane piantata a terra.

Infortunio terribile per il portoghese, che ora rischia uno stop lunghissimo. Son in lacrime dopo aver appreso l’entità dell’incidente.

Feel Awful for Son, wasn’t even his fault. Red card should be rescinded – wish Andre Gomes a quick recovery. 🖤 #forçaAndré pic.twitter.com/Rwu0t1wvO7

— . (@jackyaboii) November 3, 2019