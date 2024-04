Infortunio Arnautovic, novità sul rientro dell’attaccante dell’Inter

Infortunio Arnautovic, l’attaccante dell’Inter è pronto al grande ritorno in campo. Ecco quando potrebbe rientrare senza problemi

Come riferito da Sky, Simone Inzaghi si appresta a recuperare Marko Arnautovic, fermo attualmente ai box per infortunio: una pedina importante all’interno dello scacchiere nerazzurro.

L’attaccante ex Bologna dovrebbe infatti rientrare in gruppo tra venerdì e sabato e, nonostante tutta la cautela del caso, la punta dovrebbe essere convocata per Udine e andare in panchina nella sfida contro i friulani di lunedì sera. L’Inter recupera pezzi importanti in vista del rush finale per lo scudetto.