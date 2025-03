Infortunio Badelj, novità importanti in casa Genoa. Il centrocampista potrebbe recuperare per quella partita

Infortunio Badelj, novità importanti sul centrocampista del Genoa sul suo recupero definitivo. Le ultime

Uno dei punti su cui il Genoa deve cercare di recuperare per la salvezza è sicuramente il ritorno in campo del centrocampista rossoblu Badelj: bloccato fino ad ora da un brutto infortunio che gli ha fatto saltare due partite.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Badelj potrebbe recuperare in vista della sfida contro il Cagliari: dopo che contro l’Empoli era rimasto per 90 minuti in panchina. Staremo a vedere come si evolverà poi la situazione durante il corso della settimana.