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Paris Saint-Germain

Infortunio Barcola, che tegola per il PSG! L’esito degli esami effettuati oggi non lasciano spazio ai dubbi: la nota del club

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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Barcola

Infortunio Barcola, brutte notizie per il PSG: esito degli esami senza dubbi. Arriva il comunicato del club

Il PSG incassa una brutta notizia dopo la grande prestazione contro il Chelsea: Bradley Barcola sarà costretto allo stop. L’esterno francese, autore del gol che aveva aperto la gara, è stato sostituito al 59’ da Doué e gli esami effettuati il giorno successivo hanno evidenziato una grave distorsione alla caviglia.

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Il club non ha ancora comunicato i tempi di recupero, ma è certo che Barcola resterà fermo per diverse settimane. Con ogni probabilità non sarà disponibile per la Francia durante la prossima sosta delle nazionali, e resta da capire se riuscirà a rientrare in tempo per i quarti di Champions League, dove i campioni d’Europa affronteranno una tra Liverpool e Galatasaray.

Un infortunio pesante per Luis Enrique, che perde uno dei giocatori più in forma del momento proprio nel periodo decisivo della stagione.

COMUNICATO PSG – “A causa di una grave distorsione ai legamenti della caviglia destra subita durante la partita di ieri contro il Chelsea, Bradley Barcola non sarà disponibile per le prossime settimane”.

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