Infortunio Barella: il centrocampista salta Borussia Dortmund Inter! Le sue condizioni e quanto starà fuori

Infortunio Barella: il centrocampista sarà assente in Borussia Dortmund Inter! Le sue condizioni e quanto starà ai box

La vigilia di Champions League porta in dote una notizia pessima per i colori nerazzurri. Mentre l’Inter sta ultimando i preparativi per volare in Germania, dove mercoledì sera affronterà il Borussia Dortmund nell’ultima e decisiva giornata della League Phase, un nuovo stop ridisegna i piani dello staff tecnico. Cristian Chivu dovrà fare a meno di una delle sue pedine più importanti: Nicolò Barella ha alzato bandiera bianca.

Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Barella si ferma: affaticamento nell’ultimo allenamento

La doccia fredda è arrivata proprio durante la sessione di rifinitura svolta sui campi del Suning Training Centre. Barella ha accusato un fastidio fisico. Lo staff medico ha immediatamente valutato le condizioni del vice-capitano della Nazionale azzurra: la diagnosi parla di un affaticamento muscolare. Un problema non grave, ma sufficiente per sconsigliare il suo impiego in una partita ad alta intensità come quella del Signal Iduna Park. Per evitare rischi di lesioni più serie, si è deciso di non convocarlo: Barella non salirà sull’aereo con i compagni e resterà a Milano per le terapie del caso.

Centrocampo in emergenza totale: fuori anche Calhanoglu

L’assenza di Barella trasforma la trasferta tedesca in una vera e propria emergenza per il reparto mediano. Chivu, infatti, deve già rinunciare a Hakan Calhanoglu. Il regista turco è ancora ai box per il precedente infortunio e non ha recuperato in tempo. Senza i due titolari inamovibili del centrocampo, il tecnico dovrà inventare una soluzione inedita per arginare il “Muro Giallo” di Dortmund, chiedendo agli altri elementi della rosa un surplus di responsabilità.

Niente recupero per Dumfries

Le cattive notizie non si limitano al centrocampo. Anche la fascia destra resta orfana del suo padrone. Denzel Dumfries non sarà della partita. Anche per lui il recupero non si è concretizzato e il suo nome figura nella lista degli indisponibili. L’Inter vola dunque a Dortmund incerottata, chiamata a un’impresa di carattere per chiudere al meglio la fase a gironi della Champions, nonostante un’infermeria che in questo momento cruciale della stagione sembra non voler dare tregua.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

[gpt_ad type="article" device="mobile"]