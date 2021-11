Infortunio Barella: le condizioni del centrocampista dell’Inter

Infortunio Barella: il suo derby termina in anticipo. Le condizioni del centrocampista dell’Inter in vista dei prossimi impegni

Finisce in anticipo il derby di Milano per Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è stato infatti costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per un problema fisico.

Il mediano della formazione di Inzaghi ha infatti riscontrato un problema al flessore della coscia destra. Un infortunio che non gli ha permesso di continuare la gara: al suo posto è subentrato Arturo Vidal.