Infortunio Bastoni: forfait in vista per Fiorentina Inter? Quali sono le sue condizioni tra rientro in Serie A o ai playoff Mondiali

Infortunio Bastoni: il difensore salterà Fiorentina Inter? Le sue condizioni tra rientro in Serie A o ai playoff Mondiali con l’Italia

Il momento cruciale della stagione impone la massima cautela. Alessandro Bastoni continua a sudare ad Appiano Gentile per smaltire l’infortunio subito nel derby dell’8 marzo. La forte contusione alla tibia, rimediata in un duro scontro con Rabiot, continua a farsi sentire a tredici giorni di distanza. Per questo motivo, domani l’azzurro difficilmente sarà a Firenze per l’attesa sfida di campionato contro i viola. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La prudenza di Chivu e le scelte in difesa: tocca a Carlos Augusto

Nonostante il rientro parziale in gruppo nell’ultima seduta, serve altro tempo per permettere al giocatore di muoversi agevolmente e senza fastidi. La linea guida tracciata dal tecnico Cristian Chivu non ammette deroghe: in campo scende solo chi è pienamente recuperato, poiché in questa fase cruciale nessuno vuole permettersi rischi o recidive. La convocazione per Firenze è dunque in fortissimo dubbio e si va abbondantemente verso il no, aprendo le porte alla sicura titolarità di Carlos Augusto. Una prudenza trasversale che coinvolge anche il capitano Lautaro Martinez, rimasto a riposo per non forzare la mano dopo i recenti acciacchi.

L’Italia a Bergamo: il sogno Mondiale e le sirene di mercato

Il vero appuntamento cerchiato in rosso sul calendario di Bastoni è il playoff in Nazionale per cuori forti. Il difensore non vuole mancare per niente al mondo: è troppo importante agguantare il primo Mondiale della vita. Giocare giovedì a Bergamo, il suo porto sicuro e la “fabbrica della Dea” dove è cresciuto calcisticamente, aggiunge un tocco di grande romanticismo. Un prezioso bagno alle origini per ritrovare energie fisiche e mentali.

Sullo sfondo, intanto, si agitano le sirene del calciomercato. Il club nerazzurro riflette seriamente se accettare eventuali assegni da top club interessati a lui. Bastoni, però, vuole solo silenziare il rumore di fondo per concentrarsi sul campo: il suo obiettivo è esplodere di gioia prima per il Mondiale con l’Italia e poi per lo scudetto con l’Inter.