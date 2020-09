Infortunio Bastoni: il difensore lascia il ritiro della Nazionale

Infortunio Bastoni: il difensore dell’Inter lascia il ritiro della Nazionale per un pregresso risentimento ai flessori

Nuovo infortunio in casa Inter. Dopo quello di De Vrij, anche Alessandro Bastoni lascia il ritiro della propria nazionale. Come recita il comunicato della FIGC il difensore tornerà a Milano per un pregresso risentimento ai flessori.

COMUNICATO – «Il calciatore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Il difensore dell’Inter sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso».