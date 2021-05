Infortunio Becao in Udinese-Bologna: problema all’inguine

Rodrigo Becao è costretto a lasciare il campo nel corso della sfida contro il Bologna: problema all’inguine per il difensore brasiliano

L’Udinese perde Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano non ce la fa e viene sostituito al minuto 42 della sfida contro il Bologna. Problemi infatti per lui nel corso della gara chiusa in vantaggio all’intervallo dall’Udinese con il gol di Rodrigo De Paul.

Al suo posto Luca Gotti ha inserito De Maio che prende posto nella retroguardia bianconera in una gara tranquilla con due squadre che, a rigor di logica, dovrebbero essere salve.