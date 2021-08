Infortunio Belotti: l’attaccante lascerà il ritiro della Nazionale. Out un mese?

Tegola per il Torino e l’Italia: Andrea Belotti ha accusato un problema al perone che lo terrà fuori per quasi un mese

Tegola per il Torino e l’Italia di Roberto Mancini. Andrea Belotti ha accusato un problema al perone, riscontrato dalle visite mediche non appena giunto a Coverciano per rispondere alla convocazione della Nazionale.

Secondo Sky Sport l’attaccante sarà costretto a stare i box almeno per 20 giorni ma i tempi potrebbero allungarsi. Gli esami medici con lo staff della Nazionale non hanno lasciato dubbi: lascerà il ritiro e dovrà dunque stare lontano dei campi per alcune settimane.