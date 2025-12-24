Infortunio Bernardeschi, ecco i tempi di recupero dell’attaccante del Bologna. La situazione

Infortunio Bernardeschi: aggiornamento dall’ospedale di Sassuolo. La situazione attuale

Federico Bernardeschi, centrocampista offensivo, è stato protagonista di un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori: l’infortunio Bernardeschi ha reso necessario un intervento chirurgico alla clavicola sinistra. La notizia è stata confermata dal Bologna attraverso un comunicato ufficiale, che ha chiarito tutti i dettagli riguardanti le condizioni del giocatore e i tempi di recupero previsti.

Ieri, presso l’ospedale di Sassuolo, Bernardeschi è stato sottoposto a un’operazione chirurgica effettuata dall’equipe guidata dal prof. Porcellini. Secondo quanto riportato dalla società, l’intervento è perfettamente riuscito e non sono emerse complicazioni. L’infortunio Bernardeschi, quindi, seppur serio, è stato gestito con successo, e il giocatore potrà concentrarsi sulla riabilitazione nelle prossime settimane.

Il Bologna ha specificato che i tempi di recupero stimati sono di circa sei settimane. Durante questo periodo, Bernardeschi seguirà un programma di fisioterapia mirato, volto a recuperare pienamente la funzionalità della spalla e della clavicola sinistra. La società ha sottolineato l’importanza di rispettare rigorosamente questi tempi, per evitare ricadute e garantire un ritorno in campo sicuro e efficace.

I tifosi sono naturalmente preoccupati, ma il comunicato rassicura sull’assenza di complicazioni e sulla professionalità dell’equipe medica. L’infortunio Bernardeschi rappresenta certamente un ostacolo per il Bologna, ma la gestione rapida e accurata dell’episodio permette di guardare al futuro con ottimismo.

In conclusione, Bernardeschi si concentrerà ora sulla riabilitazione, con l’obiettivo di rientrare in campo nel pieno delle sue possibilità. Il club continuerà a fornire aggiornamenti regolari sullo stato del giocatore, monitorando attentamente il suo percorso di recupero.

