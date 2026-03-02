Infortunio Bonny, c’è la decisione tra il Como e il derby col Milan: ecco come verrà gestito! E sul rientro di Lautaro…

Inter News
Infortunio Bonny, c’è la decisione tra il Como e il derby col Milan: ecco come verrà gestito! Novità anche sul rientro di Lautaro
L’Inter sceglie con estrema convinzione la via della prudenza per gestire l’attuale situazione clinica del proprio reparto offensivo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto molto dettagliato sulle reali condizioni fisiche di Ange Yoan Bonny. Il giocatore è stato costretto a uscire anzitempo dal rettangolo verde nel corso del match disputato sabato sera contro il Genoa a causa di un fastidioso problema muscolare. Questa delicata dinamica lo costringerà inevitabilmente a saltare la sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, obbligando l’allenatore Cristian Chivu a rivedere le proprie scelte tattiche per l’importante competizione.
Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, al momento non sono stati fissati degli esami strumentali per approfondire l’entità del danno, ma la situazione dell’attaccante va gestita con immensa delicatezza, senza alcuna intenzione di affrettare i tempi. L’attaccante era stato sostituito sabato sera proprio nelle battute conclusive della gara. L’allarme sembra parzialmente rientrato e la situazione risulta assolutamente sotto controllo, ma lo staff medico preferisce non rischiare nulla per preservare l’integrità dell’atleta in vista dei successivi impegni stagionali.
I medici seguiranno il ragazzo passo dopo passo durante tutta questa settimana, con il preciso obiettivo di provare a metterlo a disposizione di mister Chivu in vista dell’attesissimo derby di domenica contro il Milan. L’idea dello staff è quella di poterlo avere in panchina, rendendolo un’opzione utile a gara in corso. In questi due giorni il quadro clinico diventerà decisamente più chiaro, così come le relative tempistiche di guarigione. Non verrà corso alcun rischio inutile, considerando che l’intero attacco deve già sopperire alla pesante assenza di Lautaro Martinez.
Proprio in merito al fuoriclasse argentino, emergono importanti novità sul suo personalissimo percorso riabilitativo lontano dal campo. Il leader interista sta lavorando intensamente e proverà con tutte le sue forze a recuperare la migliore condizione per essere regolarmente in campo in occasione della complessa trasferta contro la Fiorentina.
