Infortunio Borja Valero, scontro con Gomez: rischio frattura del setto nasale

Il centrocampista dell’Inter è finito ko dopo uno scontro con Gomez. Infortunio Borja Valero: ecco cosa rischia lo spagnolo

Borja Valero è finito ko in Atalanta-Inter. Giornataccia per il centrocampista spagnolo dell’Inter dopo il 4-1 della formazione allenata da Spalletti in casa della Dea. Borja è finito ko nel finale di partita dopo uno scontro di gioco con El Papu Gomez: l’attaccante argentino ha colpito con una gomitata il centrocampista spagnolo che si è arrabbiato molto per l’atteggiamento del Papu che si è giustificato, parlando di gesto involontario (l’argentino è di spalle e probabilmente non vede l’arrivo di Borja ma allarga il gomito per proteggere il pallone da un eventuale arrivo di un avversario). Il calciatore dell’Inter potrebbe essersi fratturato il setto nasale. Infortunio Borja Valero: oggi gli esami.